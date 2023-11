57 Stunden Vollsperrung auf A7 bei Bordesholm geplant

Die Autobahn 7 soll Ende November zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Autobahndreieck Bordesholm zwischen dem 24. und 27. November für rund 57 Stunden vollständig gesperrt werden. Die Autobahn GmbH des Bundes teilte am Freitag mit, dass die Sperrung am 24. November um 20.00 Uhr beginnen und am 27. November um 5.00 Uhr enden soll. Zeitgleich mit der A7 muss auch die Landesstraße 49 vollständig abgesperrt werden.