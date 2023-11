Ausfahrt Heiligenhafen in Richtung Fehmarn gesperrt

Die Ausfahrt Heiligenhafen-Ost der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn wird am 14. November zwischen 9.00 und 16.00 Uhr voll gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Grund der Sperrung seien Rückbauten am Straßenkörper nach dem Transport von Windenergieanlagen, die aus Sicherheitsgründen nur unter Vollsperrung der Ausfahrt stattfinden könnten, sagte eine Sprecherin. Die Sperrung betrifft den Angaben zufolge nur die Ausfahrt. Ein Auffahren auf die Autobahn werde weiterhin möglich sein. Für die Ausfahrt ist eine Umleitung über die Anschlussstelle Heiligenhafe-Mitte ausgeschildert.