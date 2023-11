Nabu: In Lübeck über Grundsatzprogramm Offenland abstimmen

Meeresschutz, Positionen zur Europawahl 2024 und die Verabschiedung eines Grundsatzprogramm zum Offenland - am Wochenende treffen sich rund 260 Delegierte des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) aus dem gesamten Bundesgebiet in Lübeck, um über verschiedene umweltpolitischen Themen zu diskutieren und abzustimmen. Schwerpunkt werde das Grundsatzprogramm Offenland sein, in dessen Zentrum ein Leitbild von vitalen Populationen und funktionierenden Ökosystemen stehen, teilte Naturschutzorganisation am Freitag mit. Das Programm widmet sich den Angaben zufolge den Chancen und Risiken von Innovationen und diskutiert diese anhand ausgewählter Themenfelder: Digital Farming, Grüne Gentechnik, alternative Proteine.