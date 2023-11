Angehörige entführter israelischer Familie bei Gedenktag

Auf einer Gedenkveranstaltung am Donnerstag in Hamburg werden zwei Angehörige einer entführten israelischen Familie sprechen. „Ihre Eltern, Geschwister und zwei kleine Nichten befinden sich in den Händen der Hamas-Terroristen. Unsere Veranstaltung beginnt vor diesem Hintergrund mit ihrem Auftritt“, teilte die Stiftung Bornplatzsynagoge mit.