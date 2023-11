Entwarnung: Zieler bereit für Topduell auf St. Pauli

Hannover 96 kann im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim Tabellenersten FC St. Pauli mit Torwart Ron-Robert Zieler rechnen. Der 34-Jährige kehrte am Mittwoch in das Mannschaftstraining zurück, nachdem er sich einen Tag zuvor krankheitsbedingt abgemeldet hatte. Der ehemalige Nationaltorhüter hat in dieser Saison bislang alle zwölf Ligaspiele mitgemacht und entscheidend dazu beigetragen, dass die Niedersachsen am Freitag (18.30 Uhr/Sky) als Tabellendritter in Hamburg antreten.