Marien-Krankenhaus Lübeck wird Alten-und Pflegeheim

Das Alten- und Pflegeheim „Caritashaus Simeon“ in der Lübecker Altstadt soll in das leerstehende Gebäude des Marien-Krankenhauses einziehen. Das teilte das Erzbistum Hamburg am Mittwoch mit. Außerdem solle in dem ehemaligen Krankenhaus ein rund 400 Quadratmeter großes Zentrum für ambulante Operationen entstehen. Mit der Vermietung an Caritas und Ärzte stehe das Haus auch nach der Schließung des Marien-Krankenhauses weiter ganz im Zeichen der Versorgung kranker Menschen, sagt der Verwaltungsdirektor des Erzbistums Hamburg, Alexander Becker. Das katholische Marien-Krankenhaus war wegen zu hoher Kosten geschlossen worden.