Winterdom feiert 130-jähriges Jubiläum auf Heiligengeistfeld

"Dom" steht in illuminierten Buchstaben vor dem beleuchteten Riesenrad.

Der Hamburger Winterdom feiert ab Freitag sein 130-jähriges Jubiläum auf dem Heiligengeistfeld. Seit 1893 finde das „größte Volksfest im Norden“ auf dieser Veranstaltungsfläche im Stadtteil St. Pauli statt, teilte die Wirtschaftsbehörde am Mittwoch mit. „Die Stadt Hamburg feiert in diesem Jahr gemeinsam mit dem Hamburger Dom ein Jubiläum“, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard. Die SPD-Politikerin eröffnet am Freitagnachmittag den 693. Winterdom mit mehr als 50 Fahrgeschäften, der einen Monat lang bis zum 10. Dezember geöffnet hat. Bevor der Winterdom auf das Heiligengeistfeld zog, wurde er woanders gefeiert.