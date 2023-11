Noch mehr als 2000 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz

Kiel (dpa/lno). Nach Beginn des Ausbildungsjahres gibt es in Schleswig-Holstein noch weitaus mehr offene Stellen als Bewerberinnen und Bewerber. „Abermals ist die Zahl junger Menschen, die sich auf Ausbildungsplätze bewerben, zurückgegangen, sagte der Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Markus Biercher, am Mittwoch zur Bilanz auf dem Ausbildungsmarkt. Ende September hatten 2032 Jugendliche noch keine Lehrstelle, 625 mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig waren 2865 Stellen offen (minus 37).

Nach Angaben der Arbeitsagentur haben sich in Schleswig-Holstein von Oktober 2022 bis Ende September insgesamt 13 123 Jugendliche in den Arbeitsagenturen als Bewerbende gemeldet. Das waren 539 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Betriebe meldeten 19 954 offene Stellen, 386 mehr als im Jahr zuvor. „Die vorliegenden Zahlen dokumentieren die hohe Ausbildungsbereitschaft der Betriebe“, sagte Biercher.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verwies auf vielfältige Karriere-Chancen einer betrieblichen Ausbildung. „90 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland eine berufliche Ausbildung absolvieren, haben einen direkten Zugang zu höherqualifizierenden Weiterbildungen.“ Eine duale Ausbildung in Kombination mit einer beruflichen Weiterbildung sei eine gute Alternative zum Studium. Fachkräfte würden in allen Branchen benötigt. „Es gibt auch viele alternative Wege zum Ziel - wichtig ist den ersten Schritt zu wagen und anzufangen.“

Die meisten Ausbildungsplätze gibt es im Norden noch für Kaufleute im Einzelhandel (218), in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (155) und für Verkäuferinnen und Verkäufer (122).

