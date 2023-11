Antisemitische Proteste: AfD kritisiert Parteien

Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat den anderen Parteien eine Mitverantwortung für antisemitische Proteste infolge des Gaza-Krieges vorgeworfen. „Mitverantwortung für die offen judenfeindlichen Proteste tragen diejenigen, die es in den letzten Jahren zugelassen haben, dass sich bei uns hunderttausendfach Feinde westlicher Werte und Todfeinde Israels niedergelassen haben - das sind insbesondere Linke, SPD, Grüne und CDU“, sagte AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Die AfD hatte für die Sitzung das erste Thema anmelden dürfen.