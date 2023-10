Pistorius besucht Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird am Freitag (10.00 Uhr) in der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg erwartet. Es ist sein erster Besuch an der höchsten Ausbildungsstätte der deutschen Streitkräfte seit seinem Amtsantritt im Januar. Vor dem Hintergrund der aktuellen internationalen Konflikte wird Pistorius dabei zu den angehenden Generalstabs- und Admiralitätsstabsoffizieren sprechen.