Geburtshilfe per Telefon: Feuerwehr mit besonderem Einsatz

Die Geburt beginnt, als die hochschwangere Frau noch in ihrer Wohnung ist. Der Notruf ihres Mannes erreicht die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg am frühen Donnerstagmorgen. „Der Kollege in der Rettungsleitstelle beruhigte die werdenden Eltern und begleitete die Geburt telefonisch“, teilte die Feuerwehr mit. Er habe dem Vater Schritt für Schritt erklärt, was genau zu tun ist und zugleich einen Rettungswagen zur Wohnung der Familie alarmiert.