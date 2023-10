Notprogramm bietet Obdachlosen 860 zusätzliche Schlafplätze

Mit Start des Winternotprogramms am 1. November werden für Obdachlose in Hamburg mehr als 800 zusätzliche Schlafplätze zur Verfügung gestellt. In Ergänzung der ganzjährigen Notübernachtungsstellen in der Eiffestraße mit 300 Plätzen sowie weiteren 60 in der Frauenübernachtung in der Hinrichsenstraße würden ab Mittwoch allein am Standort Friesenstraße 400 zusätzliche Plätze durch das städtische Unternehmen Fördern & Wohnen vorgehalten, teilte die Sozialbehörde am Donnerstag mit. Darüber hinaus stünden in der Halskestraße 300 reguläre Plätze sowie 60 weitere für Härtefälle mit Einzelzimmerbedarf bereit. Hinzu kämen rund 100 Plätze in Containern, die bei Kirchen und Hochschulen zur Verfügung stünden.