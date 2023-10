Hafensicherheitsgipfel zum Kampf gegen Drogenkriminalität

Im Kampf gegen die Drogenkriminalität im Hamburger Hafen kommen Vertreter von Sicherheitsbehörden aus Stadt und Bund am kommenden Montag mit der Hafenwirtschaft zu einem Hafensicherheitsgipfel zusammen. Ziel sei eine noch engere Zusammenarbeit auf allen Ebenen, teilte die Innenbehörde am Donnerstag mit, die zu dem Treffen eingeladen hat. Eröffnet werde die eintägige Konferenz in der Speicherstadt von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).