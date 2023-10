Sturmflut: Steuererleichterungen durch Katastrophenerlass

Die schwere Ostseesturmflut hat an vielen Orten in Schleswig-Holstein Millionenschäden angerichtet. Mit einem Erlass aus Berlin können die Steuerbehörden Betroffenen jetzt entgegenkommen.

Feuerwehrleute sichern mit Sandsäcken einen Schutzwall in Wismar.

Kiel (dpa/lno). Nach der Ostseesturmflut bietet ein Katastrophenerlass nach Angaben der schleswig-holsteinischen Finanzministerin Monika Heinold Möglichkeiten für steuerliche Erleichterungen. Es gehe zum Beispiel um Stundungen oder das Aufschieben von Vollstreckungsmaßnahmen, teilte die Grünen-Politikerin am Donnerstag mit. Das Bundesfinanzministerium habe einem entsprechenden Vorschlag ihres Hauses zugestimmt. „Durch den Katastrophenerlass können wir die Betroffenen in Schleswig-Holstein schnell und unbürokratisch unterstützen“, so Heinold.

