Neue Förderanträge für Batteriespeicher ab November möglich

An einem Solarpark werden zwei Batteriespeicher angeliefert.

Vom 7. November an können die Schleswig-Holsteiner wieder Fördermittel für Batteriespeicher beantragen. Ab 8.00 Uhr wird dies möglich sein, wie das Energieministerium am Donnerstag ankündigte. „Wir erwarten eine sehr hohe Nachfrage“, erklärte Staatssekretärin Katja Günther. Diesmal könnten 700 Anträge bewilligt werden und damit doppelt so viele wie im dritten Quartal. Pro Vorhaben gibt es 750 Euro. Im Vorquartal war bei Batteriespeichern die damalige Maximalzahl von 350 Anträgen bereits nach etwa einer Stunde erreicht.