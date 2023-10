Kapitän Sander: Kieler Formhoch „hart erarbeitet“

Mittelfeldspieler Philipp Sander sieht die Kopfballstärke in der Defensive als wichtigen Schlüssel zum Erfolg des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. „Was die Jungs, vor allem die hintere Kette, da konsequent klären, ist eine riesige Qualität von uns“, sagte der Kapitän den „Kieler Nachrichten“ (Donnerstag). Die Schleswig-Holsteiner stehen nach zehn Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz. „Dass wir derzeit so weit oben in der Tabelle stehen, ist kein Glück, sondern hart erarbeitet“, sagte Sander.