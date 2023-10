Norwegens Kronprinz Haakon besucht Hamburg – Programm steht fest

Ein Dreivierteljahr nach dem britischen König Charles kommt am 7. November erneut royaler Glanz in die Stadt. Was alles geplant ist.

Norwegens Kronprinz Haakon wird am 7. November in Hamburg erwartet. Auf dem programm steht auch die Teilnahme an einem Wirtschaftsforum.

Hamburg. Ende März hatten der britische König Charles und seine Frau Camilla Hamburg besucht. Nun steht erneut royaler Besuch vor der Tür: Norwegens Kronprinz Haakon wird im Rahmen eines Deutschlandbesuchs Anfang November auch für zwei Tage in Hamburg erwartet. Jetzt steht auch das Programm fest

Neben dem Empfang des Thronfolgers durch Bürgermeister Peter Tschentscher im Großen Festsaal des Rathauses am Abend des 7. November sei einen Tag später seine Teilnahme an einem deutsch-norwegischen Wirtschaftsforum in der Handelskammer zentraler Punkt des Besuchs, teilte der Senat am Donnerstag mit. Auch eine wirtschaftspolitische Hafenrundfahrt stehe auf dem Programm des 50 Jahre alten Kronprinzen.

Norwegens Kronprinz Haakon informiert sich in Hamburg über erneuerbare Energien

Bei verschiedenen Veranstaltungen in der Handelskammer geht es nach Angaben von Innovation Norway, der Handelsvertretung der norwegischen Regierung, unter anderem um erneuerbare Energien und umweltschonende maritime Technologien.

Vor seiner Visite in Hamburg wird Haakon am 6. November in München erwartet. Dort stehen den Angaben zufolge Kooperationen im Bereich der Rüstungsindustrie im Mittelpunkt.

Von Hamburg aus reist der Kronprinz nach Berlin weiter, wo dann auch Kronprinzessin Mette-Marit (50) dabei sein wird. Geplant sind unter anderem Treffen des Paares mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit den Royals sollen neben einer Wirtschaftsdelegation auch mehrere Kabinettsmitglieder unterwegs sein, darunter Wirtschaftsminister Jan Christian Vestre und Außenministerin Anniken Huitfeldt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg