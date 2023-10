Kettcar kündigen Tour für 2024 an

Die Hamburger Indierockband Kettcar will im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen - und kommt dabei auch nach Hamburg. 14 Konzerte in Deutschland und eins in Österreich seien geplant, teilte die Band in einer Pressemitteilung mit. Das Konzert in Hamburg soll am 27. April stattfinden. Physische Hardtickets für alle Tourkonzerte sind ab dem 30. Oktober im „Shamrock IrishPub“ in der Glashüttenstraße in Hamburg, E-Tickets für alle Konzerte sind ab dem 1. November erhältlich.