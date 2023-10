DWD Regnerisches Herbstwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Eine Passantin geht mit ihrem Regenschirm an einer Scheibe mit Regentropfen in der Innenstadt vorbei.

Es bleibt herbstlich trüb und regnerisch in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Donnerstag ist es stark bewölkt bei Höchstwerten zwischen 11 und 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen vorhersagte. Zeitweise kommt es zusätzlich zu leichtem Regen.