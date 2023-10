Prozess Riesige Datenmenge an Kinderpornografie: Haft gefordert

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal.

Im Prozess um den Besitz von mehr als 160.000 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten hat die Hamburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch eine Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten für den Beschuldigten gefordert. Laut Anklage zeigen die Bilder und Videos zum Teil schwerste Missbrauchs- und Gewalttaten an Kindern, darunter Kleinkinder und Babys. Beim Prozessauftakt am 19. September hatte die Staatsanwältin den Inhalt von rund 50 Dateien beschrieben, auf denen viele Vergewaltigungsszenen zu sehen sind. Allein die Videos sollen eine Gesamtabspieldauer von mehr als 15 Tagen haben.