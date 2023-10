Fraktionen fordern Schließung von pro-iranischem Zentrum

Jahrelang hielt Hamburg an einer indirekten Vertragspartnerschaft mit dem Islamischen Zentrum fest. Doch der pro-iranische Verein geriet immer stärker unter Druck. Jetzt will die Bürgerschaft den Senat auffordern, sich für ein Verbot starkzumachen.

Hamburg (dpa/lno). Nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel fordern die Bürgerschaftsfraktionen von SPD, Grünen und CDU sowie die beiden Abgeordneten der FDP die Schließung des pro-iranischen Islamischen Zentrums Hamburg. „In diesem Moment gibt es für Deutschland und für unsere Stadt nur einen Platz: Den Platz an der Seite Israels“, heißt es in dem Antrag, den das Parlament am 8. November verabschieden soll. Das Zentrum gelte als ein verlängerter Arm des iranischen Regimes, welches mit brutaler Gewalt gegen die eigene Bevölkerung vorgehe und die Vernichtung Israels anstrebe. Der Senat werde ersucht, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterhin nachdrücklich beim Bundesinnenministerium für die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg e.V. einzusetzen, heißt es in dem Antrag weiter.

„In Hamburg hat der Kampf gegen Antisemitismus Verfassungsrang. Wer Gewalt, Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden befürwortet, steht nicht auf der Grundlage unserer demokratischen Werte“, erklärte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf am Mittwoch. Grünen-Fraktionschefin Jennifer Jasberg meinte: „Wir in Deutschland haben die Pflicht, alle Menschen aus Israel und alle Menschen jüdischen Glaubens vor Angriffen zu schützen und ihnen ein Leben in Sicherheit und Freiheit zu garantieren. Deshalb können und wollen wir nicht akzeptieren, dass auch in unserer Stadt einzelne Akteure und Personen einen Nährboden für Hass gegen Israel und jüdisches Leben schaffen.“

CDU-Fraktionschef Dennis Thering erklärte: „Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel gibt es eine breite politische Mehrheit für die Schließung des IZH und die Bundesregierung muss jetzt endlich handeln.“

Die Vorsitzende der Linksfraktion, Cansu Özdemir, betonte: „Wir kritisieren das IZH als verlängerten Arm des iranischen Regimes in Hamburg seit Jahren.“ Die Schließung wäre ein wichtiges Zeichen an die Opfer, löse das Problem der islamistischen Gefahr in Hamburg aber nicht allein. Özdemir fügte hinzu: „Irritiert bin ich aber auch, dass wir von den anderen demokratischen Fraktionen nicht miteinbezogen wurden und nun mit einem Antrag konfrontiert werden, den wir auch mitgetragen hätten.“

Die AfD habe bereits 2018 ein Verbotsverfahren gefordert, erklärte Fraktionschef Dirk Nockemann. Mit Blick auf den aktuellen Antrag sagte er: „SPD und Grüne werden die Hamburger mit diesem Vorgehen nicht darüber hinwegtäuschen können, dass sie dem Weiterbetrieb des IZH bis vor Kurzem noch das Wort redeten.“

Wenige Tage nach den Massakern vom 7. Oktober, bei denen Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Israel mehr als 1400 Menschen töteten, hatte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dem „Hamburger Abendblatt“ (11. Oktober) gesagt: „Ein generelles Verbot des IZH fällt in die Zuständigkeit des Bundesministeriums des Innern. Es wird vom Senat aufgrund der Erkenntnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz ausdrücklich begrüßt und unterstützt.“

Im November 2022 war das IZH aus der Schura Hamburg, dem Rat der Islamischen Gemeinschaften, ausgetreten. Zuvor war es jahrelang indirekter Partner der Stadt gewesen - durch die 2012 geschlossenen Verträge mit den islamischen Gemeinschaften. Die Bürgerschaft hatte den Verträgen 2013 zugestimmt.

