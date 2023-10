Ostseeorte beklagen Schäden in zweistelliger Millionenhöhe

Bigbags mit Sand liegen in der Nähe des Ortes Maasholm in den Resten von einem gebrochenen Deich.

Nach der schweren Sturmflut am Wochenende hat am Montag an der Ostseeküste das große Aufräumen begonnen. In vielen Kommunen im Kreis Ostholstein sei die Schadenshöhe noch gar nicht zu beziffern, sagte der Tourismuschef von Fehmarn Oliver Behncke. „Wir schätzen die Höhe des Schadens allein an der öffentlichen Infrastruktur auf einen zweistelligen Millionenbetrag“, sagte Behncke.