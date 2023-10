Kiel: Wohl zweistelliger Millionenschaden nach Sturmflut

Die Sturmflut hat nach Einschätzung der Stadt an den Kieler Stränden und im Olympiahafen Schilksee Schäden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht. Von Dienstag an sollen gesunkene Jachten in Schilksee mit Hilfe eines Schwimmkrans geborgen werden, wie eine Stadtsprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das größte Problem bei den Bergungsarbeiten seien untergegangene Jachten, von denen nichts mehr aus dem Wasser rage.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hatte am Sonntag von einem Desaster und mehr als 35 gesunkenen Booten gesprochen. Viele weitere seien beschädigt worden. Am Montagnachmittag wollte sich Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) in Kiel-Schilksee ein Bild von den Schäden machen.

Erhebliche Schäden haben Sturm und Wasser aber auch an den Stränden verursacht. In Falckenstein sei der Strand in der Höhe um etwa einen Meter abgetragen worden, sagte die Stadtsprecherin. Es habe Unterspülungen gegeben an den Stränden. Zugänge und Treppen zu den Ständen seien zum Teil zerstört worden. Die Stadt wolle gefährdete Punkte zunächst absperren.

