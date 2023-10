Herbstliche Temperaturen und Regen zum Wochenstart im Norden

Zum Start in die Woche erwartet die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein Herbstwetter mit Wolken und Regen. Am Montag wechseln sich Sonne, dichtere Wolken und vereinzelt schwache Schauer ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen steigen dabei auf 14 Grad.