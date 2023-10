Kieler Oberbürgermeister: Millionenschäden im Olympiahafen

Die Sturmflut hat nach Einschätzung der Stadt Kiel im Olympiahafen Schilksee Schäden in Millionenhöhe verursacht. „Es ist ein Desaster“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Sonntag. Mehr als 35 Boote seien gesunken, viele weitere beschädigt. Am Hafen, an den Stegen und an der Mole haben Sturm und Wasser seinen Angaben zufolge erhebliche Schäden verursacht.