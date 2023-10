Kai Pflaume moderiert erstmals ARD-Jahresquiz

Der Moderator Kai Pflaume wird in diesem Jahr erstmals das Jahresquiz im Ersten moderieren. Der 56-Jährige werde am 30. Dezember durch die Sendung führen, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Sonntag in Hamburg mit. Seit 2008 war Frank Plasberg Gastgeber, der im vergangenen Jahr seinen Rückzug angekündigt hatte. „2023 - Das Quiz“ wird am Tag vor Silvester gezeigt (Samstag, 30.12., 20.15 Uhr).