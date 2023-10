Hamburg Towers kassieren gegen Ulm nächste klare Niederlage

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat erneut eine deutliche Niederlage gegen ein Topteam hinnehmen müssen. Mit 78:94 (37:54) verlor die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Samstagabend vor 2944 Zuschauern in der Inselparkhalle gegen den deutschen Meister Ratiopharm Ulm und verließ das Feld wettbewerbsübergreifend zum siebten Mal als Verlierer. Bester Werfer der Hamburger war Aleksander Dziewa, der 24 Punkte erzielte.

Hamburg (dpa/lno). Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat erneut eine deutliche Niederlage gegen ein Topteam hinnehmen müssen. Mit 78:94 (37:54) verlor die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Samstagabend vor 2944 Zuschauern in der Inselparkhalle gegen den deutschen Meister Ratiopharm Ulm und verließ das Feld wettbewerbsübergreifend zum siebten Mal als Verlierer. Bester Werfer der Hamburger war Aleksander Dziewa, der 24 Punkte erzielte.

Das Duell schien schon nach dem ersten Viertel entschieden. Während den Hamburgern selbst einfache Würfe misslangen, traf Ulm fast nach Belieben und zog zwischenzeitlich auf 30:10 davon. Die Hamburger steigerten sich im zweiten Abschnitt zwar, doch die Gäste zeigten sich vor allem bei den Distanzwürfen effektiv und hielten die Towers damit weiter auf Distanz.

In den ersten Minuten nach der Pause waren die Hamburger dann das bessere Team und kamen bis auf zwölf Punkte an den Meister heran. Zu mehr sollte es aber nicht reichen. Wie schon in der ersten Halbzeit hatte Ulm immer eine Antwort parat und zog im Schlussabschnitt schließlich wieder klar davon. Immerhin schafften es die Hanseaten in den letzten Minuten noch, ein wenig Ergebniskosmetik zu betreiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg