Konflikt Pro-palästinensische Demonstration in Hamburg St. Georg

Polizisten und ein Wasserwerfer stehen auf dem Steindamm in St Georg.

Trotz eines Verbots haben zahlreiche Menschen am Samstagnachmittag in Hamburg St. Georg an einer pro-palästinensischen Kundgebung teilgenommen. Die Polizei sprach von einer größeren Gruppe, die sich zusammengefunden habe. Genauere Zahlenangaben machte sie zunächst nicht.