Tatkraft der Schleswig-Holsteiner macht Mut

Kiel. Die Tatkraft der Menschen in Schleswig-Holstein in der Sturmflut macht nach Worten von Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) Mut. „Vor und während der Sturmflut haben unzählige Einsatzkräfte, Helferinnen und Helfer durch ihren unermüdlichen Einsatz Schlimmeres verhindert“, teilte sie am Samstag mit. Seit den frühen Morgenstunden werde gemeinsam aufgeräumt - mit Pumpen, Sägen, schwerem Gerät und bloßen Händen. „Ich danke allen von Herzen, die diese Aufgaben verantwortungsvoll übernommen haben und noch übernehmen.“

Die dramatischen Folgen der Sturmflut würden nun sichtbar. Auch ein Todesopfer sei zu beklagen. Die Schäden an Infrastruktur und Wohnhäusern, aber auch an der küstennahen Natur liegen nach ersten Schätzungen des Katastrophenschutzes in dreistelliger Millionenhöhe. „Hinter diesen Zahlen stehen viele einzelne Schicksale“, so Herbst. „Die Betroffenen selbst, die Menschen an der Ostsee, die Kommunen, Land und Bund - alle sind jetzt gleichermaßen gefordert, die dramatischen Schäden dieser Sturmflut schnellstmöglich zu beheben.“

