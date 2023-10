Bahnverkehr im Norden läuft größtenteils wieder normal

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Nach Unwetter und Hochwasser normalisiert sich der Bahnverkehr in Norddeutschland am Samstagmorgen wieder. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden die Störungen auf den meisten Strecken des Fern- und Nahverkehrs behoben. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten auf manchen Streckenabschnitten dauerten jedoch an.