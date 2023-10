Fußball HSV trifft auf Fürth und will Tabellenspitze zurückerobern

Im erneut ausverkauften Volkspark-Stadion empfängt der Hamburger SV am Wochenende die SpVgg Greuther Fürth. Trainer Tim Walter will heute (13.00 Uhr/Sky) das durchwachsene 1:1 bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden vor der Länderspielpause wiedergutmachen. Bei Mithilfe der Konkurrenz und einem eigenen torreichen Sieg könnte der HSV die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobern. Vor dem Duell lobte der HSV-Coach seinen Trainer-Kontrahenten Alexander Zorniger. Bei ihm sehe man eine „klare Handschrift“ und er habe Hochachtung vor ihm. Die zuletzt erkrankten Miro Muheim, Laszlo Benes und Immanuel Pherai kehrten rechtzeitig ins Training zurück.