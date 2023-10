Günther zur Sturmflut: Keine Zeit für Katastrophentourismus

Ministerpräsident Daniel Günther hat die Schleswig-Holsteiner aufgerufen, sich angesichts der schweren Ostseesturmflut besonnen zu verhalten und die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern, sei es versehentlich oder als Schaulustige. „Dies ist nicht die Zeit für Katastrophentourismus“, erklärte der CDU-Politiker am Freitagnachmittag. „Wir alle im Land tragen Verantwortung, in dieser Krise zusammenzustehen.“ Das funktioniere im Moment am besten, indem die Menschen die Küstenbereiche meiden - auch zur eigenen Sicherheit.