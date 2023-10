Raubmord nach 31 Jahren durch DNA-Spur aufgeklärt

Ein 31 Jahre alter Mordfall aus Hamburg ist mithilfe von DNA-Spuren aufgeklärt worden. Durch einen Treffer in einer DNA-Datenbank konnte ein 53-jähriger Rumäne als Tatverdächtiger identifiziert werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es wurde in Hamburg ein Haftbefehl erlassen und der Verdächtige wurde am Mittwoch in Großbritannien verhaftet.