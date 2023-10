Sturmflut: Verkehrsbehinderungen in Flensburg und Schleswig

Die Ostseesturmflut betrifft in Schleswig-Holstein das Dreieck Flensburg-Kappeln-Schleswig besonders stark. Die Polizei bat die Verkehrsteilnehmer am Freitag, die Bereiche um die Flensburger Förde, den Nord- und Südhafen in Kappeln sowie in Schleswig die an die Schlei angrenzenden Bereiche großräumig zu umfahren. In der Region sind aufgrund des Hochwassers zahlreiche Straßen gesperrt.