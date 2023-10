Anwohner in Lübeck sichern ihre Häuser mit Hochwasserschotts

Rund um die Obertrave in der Lübecker Altstadt ging am Freitag nichts mehr. In den am Ufer gelegenen Straßen stand das Wasser - nach Angaben der Polizei lag der Stand des Hochwassers gegen 9.30 Uhr bei 6,43 Meter. Aber die meisten Hausbesitzer hatten die Eingangstüren mit Schotts und Sandsäcken verbarrikadiert.