Landesforsten im Norden warnen vor Betreten der Wälder

Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten haben angesichts der Sturmwarnungen davor gewarnt, in diesen Tagen die Wälder zu betreten. „Wir bitten Erholungssuchende, darauf zu verzichten, Wege und Wanderwege in den Landesforsten für Spaziergänge, Ausritte oder andere Freizeitaktivitäten zu nutzen“, erklärte am Freitag Waldschutzexperte Jan Meyer-Hamme angesichts der angekündigten Sturmböen. Bei Sturm könnten in den Wäldern starke Äste abbrechen und Bäume umstürzen, was den Aufenthalt in den Wäldern lebensgefährlich mache.