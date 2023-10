Baum auf Gleise: Züge von Kiel nach Neumünster fallen aus

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Wegen eines auf die Gleise gestürzten Baumes ist die Bahnstrecke zwischen Kiel und Hamburg am Freitagmorgen teilweise gesperrt worden. Der Betrieb des Regionalverkehrs sei zwischen Neumünster und Brokstedt eingestellt, sagte eine Bahnsprecherin am Freitagmorgen in Hamburg. Die aus Hamburg kommenden Züge fahren infolgedessen nur bis Wrist, von dort soll ein Schienenersatzverkehr bis Neumünster eingerichtet werden. Und von Neumünster fahren dann wieder Züge bis nach Kiel. „Wir hoffen, dass die Störung schnellstmöglich behoben ist und wir die Strecke schnell wieder freigeben können.“ Fahrgäste sollten auf der Strecke mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen, postete die Bahn zudem auf X, ehemals Twitter.