Jüdische Gemeinschaft und Schura verurteilen Hamas-Terror

Die Spitzen der Jüdischen Gemeinschaft und des Rates der Islamischen Gemeinden (Schura) in Schleswig-Holstein haben in Kiel gemeinsam über die Gewalteskalation im Nahen Osten gesprochen. „Es war ein sehr gutes Gespräch und es war wichtig, dass es stattgefunden hat“, sagte Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Er hatte das Treffen vermittelt, das am Dienstag in der Synagoge in dem von vielen Muslimen bewohnten Kieler Stadtteil Gaarden stattgefunden hatte.