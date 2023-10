Lübeck warnt vor Hochwasser

Lübeck (dpa/lno). Die Stadt Lübeck warnt ihre Bewohner vor Hochwasser bis Samstag. Nach der Vorhersage des DWD kann das Wasser in der Lübecker Bucht wegen Oststurms am Donnerstag bis zu 1,20 Meter und am Freitag bis zu 1,70 Meter über den mittleren Stand steigen. Damit könnte am Donnerstag Stufe zwei und am Freitag Stufe drei des sechsstufigen Hochwasseralarmplans der Stadt erreicht werden.

Bereit bei einem um einen Meter erhöhten Wasserstand wird die Straße Obertrave überschwemmt, wie die Stadt auf Ihrer Internetseite erläutert. Ab 1,30 Meter droht die Trave im Bereich Obertrave erste Häuser zu überschwemmen. Überschwemmungen beginnen in der Wallstraße, der Travepromenade und auf dem Priwall. Bei 1,50 Metern wird der Fischereihafen Travemünde überschwemmt, auf dem Priwall wird die Mecklenburger Landstraße an der Landesgrenze gesperrt und mehrere Straßenzüge an der Obertrave/Wallstraße werden gesperrt. Sollte das Wasser auf 1,80 Meter über den Normalwert steigen, stellt die Priwallfähre ihren Betrieb ein.

Aus der Vergangenheit sei bekannt, dass Hochwasser im Bereich der Altstadt häufig etwa 10 Zentimeter höher als in Travemünde ausfällt, teilte die Stadt mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg