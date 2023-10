Frau nach Autounfall gestorben: Mann festgenommen

Kiel (dpa/lno). Die tödlich verletzte Frau bei dem rätselhaften Unfall in Kiel hatte nach neuen Erkenntnissen schon vorher schwere Verletzungen erlitten. „Die Frau wies Verletzungen auf, die nicht mit dem Unfallgeschehen in Einklang zu bringen sind. Und sie ist inzwischen gestorben“, sagte ein Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch sei der 19 Jahre alte Fahrer des Wagens, in dem die 17-jährige Frau saß, vorläufig festgenommen worden.

Angaben der Feuerwehr vom Mittwochabend zufolge waren an einer Kreuzung vor dem Neuen Rathaus in Kiel zwei Autos zusammengestoßen. Dabei habe es vier Verletzte gegeben. Die junge Frau war zunächst unter Wiederbelebungsversuchen ins Krankenhaus gebracht worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg