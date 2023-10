Kiel Fliegerbombe in Schwentine gefunden: Entschärfung am Sonntag

Der Kampfmittelräumdienst hat im Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf eine weitere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Mitarbeiter entdeckten die amerikanische 500-Kilo-Bombe bei Routinearbeiten in der Schwentine in Höhe der Mündung des Flusses in die Hörn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Bombe soll am Sonntag entschärft werden. Dafür müssen etwa 8500 Menschen bis 13.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Auch die vielbefahrene Bundesstraße 502 wird von der Sperrung betroffen sein.