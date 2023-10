Junger Wolf im Kreis Segeberg nach Verkehrsunfall getötet

Kiel/Wahlstedt (dpa/lno). Ein junger Wolf ist im Kreis Segeberg von einem Auto angefahren und dabei so schwer verletzt worden, dass er getötet werden musste. Das männliche Jungtier war etwa fünfeinhalb Monate alt, wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte. Der Wolf habe mit großer Wahrscheinlichkeit zum Segeberger Rudel gehört.

Der Unfall auf einer Kreisstraße zwischen Wahlstedt und Heidmühlen sei am vergangenen Freitagabend von der Polizei an das Wolfsmanagement des Landes gemeldet worden. Mitarbeiter fanden am Unfallort keinen Wolf. Pilzsammler entdeckten das schwer verletzte Tier am Samstagvormittag im Dickicht am Fahrbahnrand. Wegen der Schwere der Verletzungen erlaubte das Umweltministerium, den jungen Wolf zu töten.

In diesem Jahr hatte sich nach Angaben des Umweltministeriums erstmals wieder ein Wolfsrudel - ein Elternpaar mit Jungtieren - im Bereich des Segeberger Forstes etabliert. Im Frühjahr waren mindestens zwei Welpen bestätigt worden.

