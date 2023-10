Veranstaltungsverband tritt Bündnis gegen Sexismus bei

Um Belästigung und Missbrauch vor und hinter der Bühne sowie am Arbeitsplatz noch entschlossener entgegentreten zu können, ist der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) nun auch dem Bündnis „Gemeinsam gegen Sexismus“ beigetreten. Sichere Räume für jede und jeden Einzelnen seien auf Konzerten und Live-Events für die Begeisterung und das Miteinander elementar, teilte der Verband am Mittwoch in Hamburg mit. Der Verband stehe voll und ganz hinter den Werten des Bündnisses der Bundesfamilienministerin Lisa Paus. „Sexueller (Macht-)Missbrauch darf in unserer Branche genauso wie auch in der Gesellschaft keinen Platz haben“, sagte BDKV-Geschäftsführer Johannes Everke dazu laut Mitteilung.