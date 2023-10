Kondolenzbuch für Ehrenbürgerin Hannelore Greve

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit hat sich am Mittwoch im Hamburger Rathaus in das Kondolenzbuch für die am Montag gestorbene Ehrenbürgerin Hannelore Greve eingetragen. Sie nannte Greve eine Frau voller Tatendrang und Zielstrebigkeit, von deren Engagement unzählige Menschen in Hamburg profitiert hätten. Das Kondolenzbuch liegt bis auf Weiteres täglich aus.