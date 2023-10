Wenn der Wind von Osten bläst, müssen sich die Menschen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste auf Hochwasser einstellen. In dieser Woche ist es wieder mal so weit. An der Nordsee sind die Folgen des Oststurms ganz andere.

Oststurm Hochwasser an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein erwartet

Kiel/Schlüttsiel (dpa/lno). An der schleswig-holsteinischen Ostseeküste muss ab Donnerstag mit Hochwasser gerechnet werden. Laut Vorhersage des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) kann das Wasser in der Lübecker und der Kieler Bucht bereits am Mittwochabend um 20 bis 70 Zentimeter über den mittleren Wasserstand steigen.

In der Nacht zu Donnerstag können Werte von bis zu 75 Zentimetern in der Lübecker Bucht und bis zu 90 Zentimetern in der Kieler Bucht erreicht werden. Für Donnerstag erwartet das BSH in der Lübecker Bucht ein Hochwasser zwischen 50 und 110 Zentimetern, in der Kieler Bucht zwischen 60 und 130 Zentimetern.

Grund ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine kräftige Ostströmung der Luft zwischen einem Hoch, das von Spitzbergen nach Skandinavien wandert, und einem Tief auf dem Weg von der Biskaya nach Großbritannien. Ein Ausläufer des Tiefs soll Donnerstagfrüh die Region erreichen. Der Ostwind wird stark bis stürmisch erwartet.

An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste sollen die Wasserstände bis Sonnabend dagegen deutlich unter den Normalwerten liegen. Daher haben die Reedereien für die Verbindungen zu Inseln und Halligen Ausfälle und Verschiebungen angekündigt.

