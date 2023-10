Mann ohne Führerschein liefert sich Verfolgungsjagd

Ein 25 Jahre alter Mann ohne Führerschein hat sich auf der Autobahn 1 im Kreis Stormarn eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, um einer Kontrolle zu entgehen. Genützt hat ihm die Flucht am Ende nichts, seine Fahrt endete bei Reinfeld in einer Sackgasse, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.