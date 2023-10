E-Bike-Fahrer von Auto überrollt und tödlich verletzt

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Wedel im Kreis Pinneberg ums Leben gekommen. Der Fahrer habe am Montag unvermittelt am Fahrbahnrand der Straße Autal angehalten und sei auf die Fahrbahn gekippt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Autofahrer habe nicht mehr ausweichen können und den Radfahrer überrollt. Der Fahrer des Pkw wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat einen Gutachter mit der Klärung des Unfallherganges beauftragt. Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen.