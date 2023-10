Bäderregelung bis 2028 verlängert

In 95 Tourismusorten in Schleswig-Holstein dürfen Geschäfte auch in den nächsten fünf Jahren im Sommerhalbjahr und zur Jahreswende an Sonn- und Feiertagen öffnen. Die im Dezember auslaufende sogenannte Bäderverordnung wird unverändert bis zum 13. Dezember 2028 verlängert, wie Wirtschafts- und Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Montag mitteilte. Damit habe besonders der Einzelhandel in den Bäderorten Planungssicherheit bei den Öffnungsmöglichkeiten an Sonn- und Feiertagen.