50-Jähriger verletzt Lebensgefährtin mit Messer

Ein 50 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in Pansdorf im Kreis Ostholstein seine 45 Jahre alte Lebensgefährtin im Streit durch zwei Stiche in den Rücken verletzt zu haben. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert worden. Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam.