Nach Schüssen auf Shisha-Bar auf St. Pauli

Hamburg (dpa/lno). Zwei Monate nach Schüssen auf eine Shisha-Bar auf St. Pauli fahndet die Hamburger Polizei mit Fotos nach einem Verdächtigen. Der unbekannte Mann soll am frühen Morgen des 13. Augusts mehrmals auf die Fensterfront des Lokals geschossen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu dem Zeitpunkt sei die Bar bereits geschlossen gewesen und es habe sich niemand mehr dort aufgehalten, hieß es. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen einen 20 bis 30 Jahre alten Mann, der dunkel gekleidet ist, aber auffallend reflektierende Turnschuhe trägt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Seit dem vergangenen Jahr sind mehrere Männer in Hamburger Shisha-Bars getötet worden. In der Nacht zum 28. Juli 2022 war in einer Shisha-Bar im Stadtteil Hohenfelde ein 27-Jähriger erschossen worden. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 25-jähriger Deutscher, muss sich seit Anfang September in einem Prozess vor dem Landgericht verantworten.

Am 26. März dieses Jahres wurde ein 35-Jähriger in einer Bar im Stadtteil Hohenfelde erstochen. Ein 48 Jahre alter Montenegriner steht seit Ende September wegen der Tat vor Gericht.

Erst vor gut zwei Wochen, am 1. Oktober, wurde ein 24-Jähriger vor einer Shisha-Bar im Stadtteil Sasel erschossen. Drei Tage später nahm die Polizei einen 30-jährigen Deutschen fest. Er kam in Untersuchungshaft.

